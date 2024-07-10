 

Экс-советник Трампа – администрация Байдена впустила в страну «насильников и убийц со всего мира»

10.07.2024, 1:38, Новости дня
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Бывший советник Трампа Стивен Миллер обвинил администрацию Байдена и демократов в том, что те посредством своей политики открытых границ впустили в страну «насильников и убийц со всего мира», пишет The American Conservative. Он также отметил, что эти люди подвергают опасности жизни американцев, при этом нельзя точно сказать, сколько подобных опасных личностей уже проникло в США.


AP

Миграционная политика администрации Байдена способствует тому, что «беглецы, маньяки, насильники и убийцы со всего мира» приезжают в США и подвергают опасности американский народ. Об этом, как пишет The American Conservative, заявил бывший старший советник Дональда Трампа Стивен Миллер, произнося в Вашингтоне на Конференции национального консерватизма пламенную речь об иммиграции и предстоящих ноябрьских выборах.

Миллер особо отметил политику администрации Байдена по переселению людей, которая предусматривает «массовое освобождение» нелегалов призывного возраста и предотвращение их высылки до тех пор, пока те не будут осуждены за уголовное преступление.

Как заявил экс-советник Трампа, «мы можем сидеть здесь днями», пытаясь определить, «сколько убийц, сколько насильников детей, сколько людей, совершивших нападения с отягчающими вину обстоятельствами, сколько людей, занимающихся похищениями и торговлей наркотиками», попали в страну благодаря этой политике.

«Нет более важной проблемы, чем открытая граница, где боль и страдания американского народа встречаются с жестокостью, бессердечностью, безумием коррумпированной элиты, управляющей нашей страной», — подчеркнул Миллер.

Он обвинил в происходящем демократов, заявив, что «каждый человек, погибший из-за этой политики освобождения, погиб потому, что Джо Байден, Камала Харрис и партия демократов впустили их в страну».


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