Евро 2024: Ямаль: «Я смотрел прошлые Евро в торговом центре с друзьями, а теперь сыграю в финале»

Ламин Ямаль, ставший героем полуфинального матча чемпионата Европы со сборной Франции (2:1), побеседовал с журналистами.

16-летний игрок эффектно поразил ворота ударом из-за пределов штрафной на 21-й минуте, сравняв счёт. Спустя всего четыре минуты Дани Ольмо забил победный мяч испанцев.

«Я не знаю, стал ли мой гол лучшим на этом турнире, но для меня он точно особенный – это мой первый гол на Евро за взрослую сборную.

С 60-й минуты я был почти уверен, что мы победим. Я смотрел прошлые Евро с друзьями в торговом центре, а теперь сам вышел в финал со сборной Испании», – цитирует Barca Universal Ямаля, ставшего самым молодым автором гола в истории чемпионата Европы.