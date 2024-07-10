Евро 2024: Сборная Испании выдала самую длительную победную серию с триумфального 2010 года

Испанская национальная команда обыграла Францию и вышла в финал чемпионата Европы.

«Красная фурия» одержала волевую победу со счётом 2:1 благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Для Испании это уже восьмой кряду выигранный матч во всех турнирах. По данным Opta, это рекордная победная серия испанцев с 2010 года – тогда команда под руководством Висенте дель Боске победила в 12 встречах подряд и впервые в истории выиграла чемпионат мира.

14 июля сборная Испании встретится в финале Евро-2024 с победителем противостояния Нидерланды – Англия. Второй финалист определится в среду.

На текущий момент испанцам удалось выиграть все матчи на турнире.