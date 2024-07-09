 

Жена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье!

09.07.2024, 16:56, Новости дня
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Летнюю жару супруги Роман Костомаров и Оксана Домнина решили пережить у моря. Они забрали 13-летнюю дочь Настя и 8-летнего сына Илью из Москвы и отправились на черноморское побережье. Здесь звездная чета планирует задержаться до самой осени, пока ребятам не пора будет отправляться за знаниями.

Домнина поделилась счастливым фото своей семьи в полном составе и предъявила третьего мальчика — племянника. На курорте к ним присоединились также брат Романа Денис с женой Натальей и ребенком. Под фото Оксана написала, что когда родные и близкие рядом – это и есть настоящее “счастье”.

Присматривать за детьми помогает мама Костомарова – Наталья Дмитриевна, которая также заняла свою комнату в арендованном коттедже. Оксана и Роман планируют не только отдыхать, но также совмещать приятное с полезным: их ждут в ледовом дворце, где пара будет готовиться к выступлениям в шоу Ильи Авербуха.

Кстати, публика очень тепло приветствует спортсмена, который после тяжелой болезни лишился кистей и рук и стоп ног. Он вынужден выступать на протезах. Поклонники восхищаются силой воли и мужеством Романа Костомарова и его любящей и верной супруги, которая поддерживала его на протяжении этого нелегкого пути.


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