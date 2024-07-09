Евро 2024: Борис Игнатьев рассказал, кому отдаёт предпочтение в матче Испания – Франция

Во вторник вечером на чемпионате Европы пойдёт первый полуфинальный матч с участием сборных Испании и Франции. Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими мыслями об этом противостоянии.

«По мне, больше финала заслуживает Испания. Они по всем ключевым показателям лучше Франции. Испания – команда более умелая, подготовленная и стабильная. Они своим футболом заслужили почтение и уважение», – цитирует Игнатьева Sport24.

Матч между сборными Испании и Франции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Победитель в финале сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии.