Евро 2024: Павлюченко назвал победителя матча Испания – Франция на Евро-2024

Бывший центрфорвард московского «Спартака» Роман Павлюченко дал прогноз матч между Испанией и Францией в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«В этой паре все-таки отдаю предпочтение Испании. Я изначально записывал Испанию в фавориты всего турнира. Сейчас мое мнение не поменялось. Ставлю на победу испанцев», – передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч национальных команд Испании и Франции состоится на стадионе «Альянц-Арена» сегодня, 9 июля. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Напомним, что финал престижного турнира пройдет 14 июля.