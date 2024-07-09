 

Евро 2024: В «Марсель» может перейти нападающий «Манчестер Юнайтед»

09.07.2024, 9:55, Новости дня
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру во французском чемпионате, информирует ESPN.

Как стало известно журналистам, в подписании английского нападающего заинтересован «Марсель». Провансальский клуб планирует арендовать игрока на следующий сезон. Также стороны обсуждают пункт о возможном выкупе прав на 22-летнего исполнителя.

В минувшем сезоне Гринвуд выступал на правах аренды за «Хетафе». Нападающий принял участие в 33 матчах испанского чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.


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