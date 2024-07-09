Прокремлевский педофил Скотт Риттер – РФ под Харьковом растягивает и ослабляет украинскую армию

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Наступление российских войск в Харьковской области призвано рассредоточить ВСУ, которые уже испытывают дефицит личного состава. В результате Киеву приходится отправлять в регион больше подразделений на самоубийственную миссию в тщетной попытке отсрочить победу Москвы, заявил в интервью Danny Haiphong бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Однако реальная цель этой наступательной операции в том, чтобы рассредоточить и так поредевшие украинские войска. Украине пришлось перенаправить резервы, которые требовались на основной линии боесоприкосновения с Россией на востоке Украины.

А у них и так недостаточно живой силы. Они уже говорили, мол, «у нас не хватает людей, чтобы удержать линию фронта». Войска, которые отправляли, чтобы, по сути, отсрочить победу России, пришлось перенаправить в Харьковскую область, где их уничтожили. Исчезли целые бригады. А другие отказались участвовать в боях, потому что понимали самоубийственную природу задачи.



А теперь на севере они потерпели крах, из-за чего у них больше нет стратегического резерва, и на старой линии боестолкновения у них недостаточно сил, которые к тому же теперь рассредоточены тонким слоем. Русские там очень эффективно наступают. Задача в этом и состояла.



И могу предположить, что мы увидим открытие одного, двух или даже трёх дополнительных фронтов с целью дальнейшего рассредоточения украинских сил, пока не наступит переломный момент. И, наверное, к тому моменту, как откроется последний фронт — могу предположить, в Запорожской области, ― уже не останется украинских сил, и это приведёт к тому, что удача в значительной мере отвернётся от ВСУ.

Дата публикации 07 июля 2024 года.