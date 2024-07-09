Евро 2024 – Селюк: «Саутгейта продолжают критиковать, а он дойдёт до финала»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах сборной Англии одержать победу на проходящем в Германии чемпионате Европы.

«Саутгейта продолжают критиковать, а он дойдет до финала. Более того – считаю, у англичан вообще хорошие шансы выиграть турнир. Эти парни уверены в себе», – приводятся слова Селюка на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы – 2024 сборной Англии будет противостоять национальная команда Нидерландов. Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завтра, 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.