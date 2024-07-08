 

Евро 2024: Гризманн рассказал, чего ждёт от матча с Испанией

08.07.2024, 5:42, Новости дня
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн побеседовал с журналистами в преддверии полуфинала Евро-2024.

«Трёхцветные» сыграют со сборной Испании во вторник. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«У Испании отличная команда, но нам не страшны никакие соперники. Мы уверены в себе и отдадим все силы, чтобы выйти в финал.

Мы должны наслаждаться выступлением сборной Франции, поскольку она умеет побеждать. До финала остаётся всего одна игра», – цитирует Mundo Deportivo форварда мадридского «Атлетико», который может начать полуфинальную встречу на скамейке запасных.


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