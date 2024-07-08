 

Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» находится в шаге от подписания форварда

08.07.2024, 0:40, Новости дня
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Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее очень близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» договорились с самим нидерландцем, о чём уже проинформировали боссов «россоблу». Английский гранд полностью согласовал все детали сделки с агентом 23-летнего игрока, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. В настоящий момент ведутся переговоры о структуре трансфера с «Болоньей». Если обсуждения затянутся, манкунианцы выплатят требуемые 40 млн евро отступных.

Джошуа Зиркзее также был интересен «Милану», «Ювентусу» и лондонскому «Арсеналу». В прошедшей кампании футболист отметился 11 голами и пятью ассистами в 34 матчах Серии А.


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