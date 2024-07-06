Евро 2024: Булыкин: «У Англии очень хорошая команда и она должна оказаться в финале Евро»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы между командами Англии и Швейцарии.

«Конечно, все будут надеяться на то, чтобы Швейцария обыграла Англию и совершила сенсацию. Но вряд ли это случится, потому что у Англии очень хорошая команда и она должна оказаться в финале Евро», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Матч Англия — Швейцария состоится сегодня, 6 июля. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в полуфинале чемпионата Европы встретится с победителем пары Нидерланды — Турция.