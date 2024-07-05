 

Евро 2024: Бейл: «Приезд Депая пойдёт только на пользу РПЛ»

05.07.2024, 17:52, Новости дня
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился комментарием о возможном переезде своего соотечественника Мемфиса Депая в чемпионат России.

Напомним, после окончания минувшего сезона 30-летний Депай покинул «Атлетико» Мадрид на правах свободного агента.

— Всегда буду рад ему! Да и РПЛ приезд Мемфиса пойдет только на пользу. Такой трансфер вызовет интерес у зрителей, — приводит слова Бейла издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Депай принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал на свой счет два ассиста.

Стоит сказать, что Депай является очень хорошим другом экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса, поэтому в последние несколько лет его периодически сватали в стан «красно-белых».


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