 

Евро 2024: Перейра: «Бренд Роналду больше, чем сама Португалия»

05.07.2024, 13:04, Новости дня
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Журналист из Португалии Мигель Перейра высказался о работе главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса, который продолжает ставить в состав 39-летнего форварда Криштиану Роналду.

«Мартинес не может поставить Роналду на место. Пока в команде есть Криштиану, то это будет только его представление. Он имеет большой вес в обществе. Бренд Роналду больше, чем сама Португалия. Он сам будет принимать решение, никто его не уберет, это просто невозможно», – передает слова журналиста Sport.es.

В 1/4 финала чемпионата Европы Португалия сыграет с Францией. Встреча пройдет 5 июля.


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