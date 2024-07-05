 

Скромный борец за права человека — France info о новом премьер-министре Великобритании

05.07.2024, 12:20, Новости дня
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Согласно предварительным итогам выборов в Великобритании, Лейбористская партия одерживает решительную победу, а её лидер Кир Стармер, которого избиратели сегодня чествуют «как рок-звезду», уже готовится войти в должность нового премьер-министра. France info рассказал подробнее о простом юристе из пригорода Лондона, который известен борьбой с McDonald’s и спасением заключённых от смертной казни на Карибах.

61-летний лидер Лейбористской партии Кир Стармер, которого участники избирательной кампании сегодня встречают как рок-звезду, с самого начала своей кампании придерживается одного и того же курса — курса перемен.

КИР СТАРМЕР, лидер Лейбористской партии: Представьте себе, как Великобритания движется вперёд с лейбористским правительством. Вот за что мы боремся! Если вы хотите перемен, вы должны голосовать за нас.

В теперь уже главном претенденте на пост премьер-министра Великобритании раньше мало кто видел лидера. Этот бывший юрист, специализирующийся на правах человека, которого некоторые считают не харизматичным и даже строгим, в 2020 году сменил крайне левого Джереми Корбина и поднял Лейбористскую партию после исторического поражения на выборах. 

Будучи родом из пригорода Лондона, Кир Стармер с удовольствием рассказывает о своём скромном происхождении и желании помогать другим. Это качество, по словам его бывшего коллеги, всегда было характерно для него.

ГЭВИН МИЛЛАР, бывший коллега Стармера: Он будет очень привязан к фундаментальным ценностям, в которые он всегда верил: равенство, права человека, социальная справедливость, сокращение разрыва между богатыми и бедными…

Кир Стармер также известен тем, что защищал активистов в борьбе с McDonald’s и заключённых, приговорённых к смертной казни на Карибах.

Дата выхода в эфир 05 июля 2024 года.


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