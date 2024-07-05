 

Евро 2024: Тренер Португалии ответил на критику команды за игру на Евро-2024

05.07.2024, 10:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на критику своей команды перед встречей с Францией в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Критикой люди показывают, насколько внимательно следят за нами. У нас есть классные игроки, команда очень конкурентоспособная. Моя задача заключается в том, чтобы футболисты выступали как можно лучше. Обещаю болельщикам это», – передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1/8 финала Португалия лишь в серии пенальти обыграла Словакию. Матч против Франции состоится сегодня, 5 июля, начало – 20:00 по московскому времени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Евро 2024: «Барселона» хочет перехватить английского игрока у «Реала»

05.07 / После провальных дебатов саммит НАТО станет для Байдена ещё одним тестом на профпригодность

05.07 / Евро 2024 – Мбаппе: «Надеюсь, в пятницу Роналду будет разочарован»

05.07 / Украина признаёт — у неё нет средств против российских планирующих бомб

05.07 / Демократы заметили когнитивный спад Байдена уже очень давно — но говорить об этом запрещалось

05.07 / Евро 2024: Роналду оставил послание перед матчем с Францией на Евро

05.07 / Провал Байдена на дебатах и возможность победы Трампа напугали европейских лидеров

05.07 / Евро 2024: Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором

05.07 / Экс-аналитик ЦРУ – Трамп может вынудить Зеленского к переговорам, если успеет до переворота

05.07 / На всеобщих выборах в Британии ждут победы лейбористов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика