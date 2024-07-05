Евро 2024: Роналду оставил послание перед матчем с Францией на Евро

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду разместил пост в преддверии матча с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

«Мы были, есть и будем всегда. Поверьте мне», – написал 39-летний бомбардир в социальных сетях, прикрепив снимок с фанатами национальной команды.

В 1/8 финала Португалия с трудом одолела Словакию в серии послематчевых пенальти. Стоит отметить, что Роналду не реализовал 11-метровый в овертайме, но смог исправиться в серии.

Матч 1/4 финала между Португалией и Францией состоится в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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