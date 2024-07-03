Байдена замучили подготовкой — сторонники президента нашли оправдание его провалу на дебатах

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После ужасного выступления Байдена на первых теледебатах с Трампом сторонники нынешнего президента бросились спасать положение, придумывая одно оправдание за другим, пишет The New York Post. Помощники главы Белого дома попытались списать его фиаско на простуду. Однако дальше пошли родственники Байдена. Они посчитали, что его просто замучили подготовкой.



AP

Бывший пресс-секретарь Белого дома, а ныне телеведущая Джен Псаки заявила, что Байден провалил дебаты не потому, что его слишком усердно готовили, пишет The New York Post. По её мнению, абсурдно обвинять старшего советника Аниту Данн и бывшего главу администрации Рона Клэйна в том, что они не отрепетировали всё должным образом с президентом во время недельной подготовки в Кэмп-Дэвиде.

«Это были плохие дебаты», — признала Псаки на своей странице в соцсети. «Байден был плох. Теперь важно, что будет дальше. Но если вы направляете свой гнев на «подготовку», вы говорите не о том, о чём нужно».

Издание подчёркивает, что после ужасного выступления Байдена многие высмеивали попытки его помощников спасти ситуацию утверждениями, что он был простужен. Тем не менее, предвыборный штаб Байдена был вынужден признать ошибку своего кандидата. Они выпустили рекламный ролик с отрывками из речи президента, которую он сделал на следующий день после теледебатов: «Я знаю, что я не молод».

По информации СМИ, Клейн, Данн, а также её муж и адвокат Байдена Боб Бауэр могут быть уволены из-за провального выступления главы Белого дома. Особенно разгневаны члены семьи Байдена. Они заявили, что эта троица слишком усердно работала с президентом и замучила его накануне выступления.

Его родня также считает, что помощники убедили старика воздержаться от нападок на оппонента, в результате чего он получил порцию обвинений в недостаточной психической подготовленности.

При этом семья Байденов настаивает на том, что президент не должен отказываться от участия в предвыборной гонке, напоминает NYP. Особенно непреклонным в этом вопросе оказался старший сын Хантер Байден, он уверен, что отец обязан продолжить борьбу.

Мнение родственников поддержал и Джон Морган, который отвечает за сбор средств для кампании. Он также осудил работу Данн по подготовке к дебатам и призвал «уволить её навсегда» за «политическую халатность».

«Я считаю, что он был чрезмерно натренирован, чрезмерно практиковался. И я считаю, что Анита Данн… Довела его до состояния, которое было благоприятно для Трампа, а не для него», — цитирует издание слова Моргана.

Бывший президент Барак Обама также признал провал выступления нынешнего американского лидера. Однако он призвал избирателей не обращать на это внимания, а проголосовать за своего бывшего вице-президента, а не за Трампа.

«Плохие дебаты случаются. Поверьте мне, я знаю», — написал Обама с отсылкой на свою неудачу в первых дебатах против Митта Ромни в 2012 году.

Тем не менее, большая часть СМИ восприняли провал Байдена более серьёзно. Влиятельная редакционная коллекция New York Times даже призвала его уйти в отставку и позволить демократической партии найти другого кандидата.