Макгрегор – при текущем курсе Вашингтона третья мировая скорее начнётся в США, чем на Украине

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Дональд Трамп прав, говоря о том, что Америка может разжечь новую глобальную войну, если будет добиваться дальнейшего обострения украинского конфликта. Но ещё большую опасность для Соединённых Штатов представляет допущенный администрацией Байдена миграционный кризис, который даже в случае закрытия границ с Мексикой может вызвать невиданные потрясения внутри страны, предупредил в интервью Daniel Davis / Deep Dive полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Его (Байдена. — ИноТВ) политика настолько плоха. Его военная политика безумна. Безумна. При нем эти войны никогда не закончатся. Он доведёт нас до третьей мировой войны, и мы ближе к третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки к третьей мировой, и он нас к ней ведёт. Ким Чен Ын в Северной Корее, председатель КНР Си, Путин — все эти люди не уважают его, не боятся его, у них нет никаких дел с этим джентльменом, и он доведёт нас до третьей мировой войны.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке, ведущий подкаста Deep Dive: Насколько вы доверяете этому заявлению?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Это предвыборная риторика. У президента Трампа была возможность подписать в Ханое соглашение о денуклеаризации с лидером Северной Кореи. Это бы в корне изменило всю атмосферу и ситуацию в Азии. В конечном итоге Болтону и Помпео удалось сорвать это, и он отказался от этой идеи. А теперь он указывает на эти вещи.

Россия всегда располагала огромными возможностями для горизонтального обострения любого конфликта с нами или любой другой страной. Иными словами, у РФ есть доверенные силы, которые она может против нас задействовать множеством разных способов — не только в военном плане, но и в экономическом и финансовом, дипломатическом, стратегическом.



И вы это отметили. Вы упомянули Вьетнам: у вьетнамцев всегда были хорошие отношения с Россией, и, как исторически сложилось, очень плохие — с Китаем. Во время своего недавнего визита во Вьетнам (Путин. — ИноТВ) не насаждал враждебность по отношению к Пекину, но говорил с вьетнамцами о поддержке России (в борьбе. — ИноТВ) с нами и нашим влиянием.



То же относится и к Северной Корее. Эта страна всегда была во многих отношениях вассальным государством России. Москва готова отказаться от неё — точно так же, как она стремилась отказаться от Восточной Германии в пользу союза с Западной. Почему? Потому что Западная Германия была способна присоединить Восточную и стать для РФ выгодным стратегическим партнёром.



То же самое происходит и на Корейском полуострове. Китаю хотелось бы, чтобы Южная Корея присоединила Северную и стала выгодным для него стратегическим партнёром. Проблема в том, что мы это саботировали и остановили. У Дональда Трампа был шанс на то, чтобы всё получилось, но он его упустил.



Я понимаю, что его слова призваны напугать людей — так и должно быть, потому что, мне кажется, верхушка администрации действительно не осознаёт всю степень важности своих решений. Едва ли они понимают, что стоит на кону, и насколько серьёзно настроена Россия. Мы уже говорили об этом раньше. Русские не блефуют: если они говорят, что собираются что-то сделать, то они это делают. Они, может, и не сделают это настолько быстро или именно так, как вы ожидаете, однако всё же сделают.

Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе. Майоркас открыл её, а ведь у «Хезболлы» есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты «Хезболлы» проникли во все штаты. Они такие не одни — игиловцев* тоже стало полно. Мексика настроена к нам недружелюбно, а её правительство — это просто прикрытие. Страной управляют картели, это государство организованной преступности. Никто об этом не говорит. И, видимо, это не играет никакой роли ни для одного из кандидатов, потому что недостаточно сказать, что ты просто закроешь границу, как заявляет Трамп.



В случае закрытия границы война с картелями разгорится внутри Соединённых Штатов, ведь поставляя нам эти жуткие препараты, из-за которых американцы гибнут или становятся наркозависимыми, картели зарабатывают миллиарды долларов. Стоит только этому денежному потоку остановиться, проблемы появятся внутри США.



Вдобавок, сейчас у нас на территории страны много миллионов выходцев из самых разных уголков мира, о которых мы ничего не знаем и которые будут действовать внутри страны. И мы понятия не имеем, сколько из них объединятся с наркомафией и будут ей помогать в ущерб нам — мы даже не представляем. Подобное не обсуждается. Потому Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы её получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у неё больше шансов начаться, чем где-либо ещё.

На деле же, честно говоря, наибольшую опасность сейчас представляет происходящее на Ближнем Востоке. На востоке Украины всё уже подходит к концу. Осталось не так уж много украинцев. Разумеется, в отместку для отвлечения внимания совершаются атаки с использованием дальнобойных ударных вооружений, которые мы предоставили украинцам по большой глупости, чтобы у них была возможность убивать и причинять вред российским гражданам — не обязательно российским военнослужащим или российскому военному потенциалу, поскольку противопоставить им (Киев — ИноТВ) почти ничего не может. Зато определённо может убивать жителей другой страны. Хочет ли Зеленский втянуть нас в эту борьбу? Безусловно. Но не думаю, что мы настолько безумны, чтобы пойти на такой риск в Восточной Европе.



С другой стороны, я вижу множество свидетельств сильнейшей недооценки опасности того, что готовится предпринять Биньямин Нетаньяху посредством атаки на «Хезболлу» на юге Ливана. Причём я не удивлюсь, если такую атаку предпримут прямо во время визита Нетаньяху в Вашингтон. Время для неё было бы выбрано идеально, поскольку прямо в момент её совершения все сенаторы и конгрессмены, находящиеся на содержании израильского лобби, аплодировали бы стоя. А это бы недвусмысленно говорило об их причастности к деятельности Израиля, из-за чего мы оказались бы в крайне опасном положении, ведь мы не хотим развязывания войны с мусульманским миром в регионе. Таких намерений у нас нет.

Дата публикации 01 июля 2024 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.