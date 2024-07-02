 

Обозреватель Bloomberg – унижение Макрона на выборах — мрачное предзнаменование для Европы

02.07.2024, 6:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Согласно прогнозам, во втором туре парламентских выборов во Франции партию «Национальное объединение» ждёт триумф, а Макрона — унижение, пишет обозреватель Bloomberg Макс Хейстингс. При этом, по мнению автора, любой человек, которого тревожит судьба демократии, должен быть обеспокоен успехом партии Марин Ле Пен.


AP

Как пишет обозреватель Bloomberg Макс Хейстингс, прогнозы касательно исхода парламентских выборов во Франции, второй и решающий тур которых состоится в следующее воскресенье, говорят о том, что крайне правую партию «Национальное объединение» ждёт триумф, а лидера страны Эммануэля Макрона — унижение.

Хотя по конституции он может оставаться на посту президента до конца своего срока, т.е. до мая 2027 года, однако он может решить, что, поскольку его авторитет подорван, то его положение теперь несостоятельно.

По мнению автора, любой, кто беспокоится о судьбе демократии, должен быть встревожен успехом партии Марин Ле Пен.

Как указывает Хейстингс, если «экстремисты» получат контроль над второй по важности страной ЕС, то это грозит дестабилизировать не только Евросоюз и НАТО, но и поддержку Европой Киева.


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