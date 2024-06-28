 

Дорогие, бесполезные и опасные — Responsible Statecraft раскритиковал передовые вооружения США

28.06.2024, 8:59, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вместо того чтобы вкладываться в совершенствование надёжных вооружений, Пентагон предпочитает тратить баснословные суммы на неизученные и недоработанные программы, которые по итогу оказываются менее эффективными и опасными в эксплуатации, считает Responsible Statecraft. В результате вооружённые силы США приходят в упадок, а налогоплательщики тратят ещё больше денег на бесполезные инициативы.


АР

ВС США взяли курс на тревожную тенденцию: вместо того чтобы дорабатывать проверенные и надёжные программы боевой техники, Пентагон вкладывается в непроверенные и недоработанные проекты, основанные на неизученных и сложных технологиях, пишет Responsible Statecraft. Как результат, «хорошо всё выглядит только на бумаге» — в реальности же техника выходит не только дорогостоящей, но и неисправной.

В качестве примера издание приводит такие программы, как конвертопланы V-22 Osprey, корабли Littoral Combat Ship, боевые машины Future Combat Systems и даже истребители F-35 — «чемпионы среди плохо продуманных вооружений». Всё это дорогие и сложные системы, которые оказались не способны выполнять работу более дешёвых и надёжных аппаратов, которые они должны были заменить.

При этом, как отмечает RS, у плохо продуманных программ вооружений есть вполне реальные последствия. ВМФ США теперь выводит из эксплуатации корабли быстрее, чем ожидалось при их строительстве, а истребителей в американских ВВС сегодня меньше половины от того числа, которое было в 1990 году. «Пока сохраняется эта тенденция, службы будут продолжать требовать больше денег на закупки, которые не будут работать должным образом и постепенно будут снижать эффективность американских вооружённых сил», — предупреждает издание.


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