 

Редкий прямой контакт — Bloomberg о телефонном разговоре министров обороны России и США

27.06.2024, 0:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил по телефону с российским коллегой Андреем Белоусовым, передаёт Bloomberg. В Пентагоне отметили, что среди прочего главы оборонных ведомств обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины.


АР

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Андрей Белоусов, который занял должность в мае этого года, впервые провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе американской стороны, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства обороны США.  

В ходе брифинга пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер отметил, что главы оборонных ведомств обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине. При этом Остин указал на важность сохранения коммуникаций между Москвой и Вашингтоном.  

Райдер отметил, что последний разговор министров обороны РФ и Соединённых Штатов состоялся в марте 2023 года, когда должность ещё занимал Сергей Шойгу. Как напоминает новостное агентство, прямые коммуникации между Москвой и Вашингтоном были практически полностью прерваны с начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. 


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