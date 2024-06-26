 

Bloomberg – соратники Макрона дистанцируются от «токсичного» президента Франции

26.06.2024, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Опасаясь за своё политическое будущее, всё больше политических союзников президента Франции Эммануэля Макрона дистанцируются от него, пишет Bloomberg. Соратники Макрона полагают, что его поведение становится всё более непредсказуемым, а личный бренд — всё более «токсичным», в связи с чем президент теряет популярность.


АР

Кандидаты на выборах во французский парламент стремятся дистанцироваться от президента Эммануэля Макрона в своих политических кампаниях. Они полагают, что его поведение становится всё более непредсказуемым, а личный бренд — всё более «токсичным», пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

На этой неделе Макрон обратился к нации в почти двухчасовом интервью в подкасте Génération Do It Yourself, предупредив о «гражданской войне» в случае победы ультраправых или левого блока. Его главная соперница Марин Ле Пен отвергла эти комментарии как «нагнетание паники», которое, по её словам, не работает с избирателями.

Последние опросы показывают, что лидерство партии Ле Пен «Национальное объединение» растёт. Это, полагает новостное агентство, одтверждает довод о том, что тактика Макрона проваливается.

Президент считается такой «обузой», что десятки законодателей, которые поддерживали его в самые первые дни, когда он с нуля создавал свою партию, решили держаться от него на расстоянии. Большинство проправительственных кандидатов избегают размещения фотографий Макрона на листовках и предвыборных плакатах.

От главы государства дистанцировались даже некогда верные союзники — такие «тяжеловесы», как министр финансов Бруно Ле Мэр, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и премьер-министр Габриэль Атталь. «Да, президента отвергают», — рассказал Bloomberg бывший премьер-министр Эдуард Филипп.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Макгрегор – США рискуют уничтожить себя, если будут втянуты в войну с Россией

26.06 / Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность

26.06 / Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

26.06 / Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

26.06 / 1 TV – Боррель пригрозил закрыть для Грузии «дверь» в ЕС, если она не изменит своё поведение

26.06 / Bloomberg – страны ЕС согласовали помощь Киеву в обход Венгрии

26.06 / Обозреватель WSJ – американцы увидели в Трампе шанс на «возвращение к нормальной жизни»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика