Bloomberg – страны ЕС согласовали помощь Киеву в обход Венгрии

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Входящие в ЕС страны согласовали план по предоставлению Киеву помощи в размере €1,4 миллиардов за счёт прибыли от замороженных российских активов, причём сделано это было в обход Венгрии, пишет Associated Press. Как отмечается в статье, с подачи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Будапешт, по сути, был лишён права голоса по этому вопросу, поскольку Венгрия воздержалась от участия в предыдущем голосовании.



AP

Страны-члены Евросоюза нашли способ обойти вето Венгрии и согласовали план предоставления Киеву военной помощи в размере €1,4 миллиардов за счёт прибыли от замороженных российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Это решение было одобрено в понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Данный шаг был предпринят после того, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил, по сути, лишить правительство Виктора Орбана права голоса по этому вопросу, поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего решения ЕС, разрешающего использование этих средств.

«Этот договор предусматривает законные способы для движения вперёд, даже если какая-то страна-член не хочет участвовать, — заявил Боррель. — Поскольку Венгрия не участвовала в принятии этого решения, то она не должна участвовать и в его реализации».

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто перед встречей глав внешнеполитических ведомств ЕС написал в одной из соцсетей, что предложение Борреля действовать в обход Венгрии «нарушает европейские правила».