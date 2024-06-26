 

Bloomberg – страны ЕС согласовали помощь Киеву в обход Венгрии

26.06.2024, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Входящие в ЕС страны согласовали план по предоставлению Киеву помощи в размере €1,4 миллиардов за счёт прибыли от замороженных российских активов, причём сделано это было в обход Венгрии, пишет Associated Press. Как отмечается в статье, с подачи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Будапешт, по сути, был лишён права голоса по этому вопросу, поскольку Венгрия воздержалась от участия в предыдущем голосовании.


AP

Страны-члены Евросоюза нашли способ обойти вето Венгрии и согласовали план предоставления Киеву военной помощи в размере €1,4 миллиардов за счёт прибыли от замороженных российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Это решение было одобрено в понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Данный шаг был предпринят после того, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил, по сути, лишить правительство Виктора Орбана права голоса по этому вопросу, поскольку Венгрия воздержалась от предыдущего решения ЕС, разрешающего использование этих средств.

«Этот договор предусматривает законные способы для движения вперёд, даже если какая-то страна-член не хочет участвовать, — заявил Боррель. — Поскольку Венгрия не участвовала в принятии этого решения, то она не должна участвовать и в его реализации».

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто перед встречей глав внешнеполитических ведомств ЕС написал в одной из соцсетей, что предложение Борреля действовать в обход Венгрии «нарушает европейские правила».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Associated Press – отдых с оружием наперевес — «угроза с востока» подталкивает поляков проводить «Каникулы в армии»

27.06 / Редкий прямой контакт — Bloomberg о телефонном разговоре министров обороны России и США

26.06 / Макгрегор – США рискуют уничтожить себя, если будут втянуты в войну с Россией

26.06 / Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью

26.06 / Bloomberg – соратники Макрона дистанцируются от «токсичного» президента Франции

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / N-TV – ЕС продолжает покупать СПГ у России, несмотря на санкции — иначе ему самому пришлось бы тяжело

26.06 / Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность

26.06 / Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

26.06 / Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика