За развал «проекта Украина» придётся отдуваться европейским союзникам США

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Вашингтон пытается дистанцироваться от украинского конфликта. Американские власти перекладывают ответственность за поддержку Киева на остальных членов НАТО, прекрасно понимая безнадёжность этой затеи, считает автор YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ, соавтор YouTube-канала The Duran: Полагаю, европейцы всё ещё на что-то надеются.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, соавтор YouTube-канала The Duran: Что ж, вероятно, европейцы надеются, потому что…

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ: Они цепляются за Зеленского.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: Да.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ: Они цепляются за «проект Украина». У нас есть новый генеральный секретарь (НАТО. — ИноТВ) Марк Рютте, который перехватит бразды правления.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: Да.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ: Он занимает воинственную позицию по Украине. Он абсолютно презирает Россию. Так что…

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: О, абсолютно! Он ненавидит Россию. Я имею в виду, что он один из самых откровенно антироссийских политиков в Западной Европе, поэтому его назначили генсеком НАТО. Разумеется, Столтенберг настойчиво добивался, чтобы любой потенциальный преемник был таким же жёстким, как и он сам. И вот что им в итоге удалось спроектировать.

Так что никаких изменений в политике не будет. Но уже можно увидеть, что происходит. Американцы сейчас фактически сваливают «проект Украина» на Марка Рютте и НАТО, потому что они говорят: «Отныне США отойдут на второй план, а НАТО возьмет всё на себя».

И это подаётся как доказательство, что поддержка Украины сохранится после американских выборов, если на них победит определённый человек (Трамп. — ИноТВ), и под видом помощи европейцам. Но на самом деле без американцев ничего не получится, и все это знают. НАТО сейчас готовят к тому, чтобы взять на себя ответственность, когда всё разлетится на куски, что и произойдёт. Все это видят. Все, кто внимательно наблюдает за ситуацией, это видят.

Дата публикации 21 июня 2024 года.