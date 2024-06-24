 

За развал «проекта Украина» придётся отдуваться европейским союзникам США

24.06.2024, 1:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вашингтон пытается дистанцироваться от украинского конфликта. Американские власти перекладывают ответственность за поддержку Киева на остальных членов НАТО, прекрасно понимая безнадёжность этой затеи, считает автор YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ, соавтор YouTube-канала The Duran: Полагаю, европейцы всё ещё на что-то надеются.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, соавтор YouTube-канала The Duran: Что ж, вероятно, европейцы надеются, потому что…

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ: Они цепляются за Зеленского.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: Да.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ: Они цепляются за «проект Украина». У нас есть новый генеральный секретарь (НАТО. — ИноТВ) Марк Рютте, который перехватит бразды правления.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: Да.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ: Он занимает воинственную позицию по Украине. Он абсолютно презирает Россию. Так что…

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС: О, абсолютно! Он ненавидит Россию. Я имею в виду, что он один из самых откровенно антироссийских политиков в Западной Европе, поэтому его назначили генсеком НАТО. Разумеется, Столтенберг настойчиво добивался, чтобы любой потенциальный преемник был таким же жёстким, как и он сам. И вот что им в итоге удалось спроектировать.

Так что никаких изменений в политике не будет. Но уже можно увидеть, что происходит. Американцы сейчас фактически сваливают «проект Украина» на Марка Рютте и НАТО, потому что они говорят: «Отныне США отойдут на второй план, а НАТО возьмет всё на себя».

И это подаётся как доказательство, что поддержка Украины сохранится после американских выборов, если на них победит определённый человек (Трамп. — ИноТВ), и под видом помощи европейцам. Но на самом деле без американцев ничего не получится, и все это знают. НАТО сейчас готовят к тому, чтобы взять на себя ответственность, когда всё разлетится на куски, что и произойдёт. Все это видят. Все, кто внимательно наблюдает за ситуацией, это видят.

Дата публикации 21 июня 2024 года.


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