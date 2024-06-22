Fox Business – «вредит нам всеми своими действиями» ― в США расследуют рост китайского влияния

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В американском парламенте собираются начать расследование того, как Пекин воздействует на различные сферы жизни в Соединённых Штатах, пишет Fox Business. В интервью телеканалу конгрессмен от Кентукки Джеймс Комер заявил, что китайские «операции влияния» затрагивают не только финансовую, образовательную, но и политическую систему страны.

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ, ведущая Fox Business: По информации комитета по надзору палаты представителей, Китай наращивает в США операции влияния, и сейчас их воздействие сильно как никогда. Оно затрагивает широкий спектр отраслей и секторов, в том числе сельское хозяйство, образование, технологии и многое другое.

БРАЙАН БРЕНБЕРГ, ведущий Fox Business: А теперь группа по надзору палаты представителей инициирует расследование того, как Китай пытается влиять на положение вещей здесь, в США, которое она начнёт со второго слушания по делу о политической войне Коммунистической партии Китая и её действий против (американского. ― ИноТВ) бизнес-сообщества.

ДАГЕН МАКДАУЭЛЛ: На связи с нами председатель комитета по надзору палаты представителей, конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер. Конгрессмен, рады вас видеть. На чём в первую очередь сосредоточена ваша команда комитета по надзору, ведущая расследование? Рассматриваете ли вы воздействие Коммунистической партии Китая, оказываемое на администрацию и ветви власти?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен: Не думаю, что среднестатистический американец может представить или оценить те денежные суммы, которые Китай инвестирует в различные важные для нашей экономики области. На протяжении вот уже года или двух нам известно, что Китай ― один из крупнейших анонимных спонсоров наших университетов по всей стране, особенно университетов, связанных с исследованиями и разработками, где они крадут наши запатентованные объекты интеллектуальной собственности и пытаются внушить нашим учащимся антиамериканские настроения.



Теперь нам известно, что Китай финансирует множество этих сторонних групп, которые оказывают влияние на повестку дня в области изменения климата, что будет иметь катастрофические последствия для Соединённых Штатов и весьма на руку Китаю. Мы считаем, что они финансируют множество ботов в социальных сетях и всякое такое, чтобы повлиять на общественное мнение.



Их охват затрагивает нашу финансовую, образовательную и, как я считаю, даже политическую системы. В рамках этого расследования мы постараемся сделать то же самое, что и в рамках расследования по делу Байдена, а именно запросить банковские документы и проследить движение денег, проследить, откуда идут поступления. Нам известно, что источником этих денег являются различные китайские операции.



Вы только что упомянули операции по отмыванию денег, в рамках которых они действуют в сговоре с мексиканским наркокартелем, чтобы поставлять в Соединённые Штаты фентанил. Всеми своими действиями Китай причиняет нам вред.

Дата публикации 20 июня 2024 года.