 

Сунак пригрозил британцам наказанием за отказ от военной службы

22.06.2024, 10:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правительство Британии, где активно продвигают возвращение воинской повинности, рассматривает варианты наказания за отказ от службы в армии. Премьер-министр Риши Сунак, по его собственному признанию, планирует ориентироваться на европейский опыт и наказывать уклонистов лишением прав или «доступа к финансам», пишет Daily Mail.


AP

Власти Британии активно продвигают возвращение воинской повинности. Более того, глава правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав и «доступа к финансам» в качестве возможного наказания за отказ от службы в вооружённых силах страны, пишет Daily Mail.

По словам издания, премьер-министр настаивал на том, что военная служба будет добровольной, хотя предлагаемая им схема свидетельствует об обратном. Сунак сослался на европейский опыт, говоря о потенциальных мерах, которые могут быть применены к уклонистам.

«У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, существующие в Европе, чтобы получить соответствующее их сочетание. Существует множество различных вариантов. По всей Европе люди поступают по-разному, будь то (лишение. — ИноТВ) водительских прав, доступа к финансам и множество других правильных вещей», — заявил политик.

При этом он рассмеялся, когда его спросили, будут ли у британцев, избегающих призыва, отбирать банковские карты. «В Европе существует множество различных моделей», — уклончиво ответил премьер.

Ранее Сунак заявил, что двух его дочерей «воодушевляет» перспектива прохождения службы в армии. Но бывший начальник военно-морского штаба лорд Алан Уэст назвал идею премьер-министра с воинской повинностью «сумасшествием», обращает внимание Daily Mail.


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