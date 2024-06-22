“Британский аналитик”: Россию не интересует Европа — Москва и Пекин заняты многополярным миром

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«Страшилки» о том, что после Украины РФ захватит всю Европу, — это полная чушь. Москву интересует не Запад, а глобальный Юг, и её основной целью является расширение сотрудничества с Китаем и построение многополярного мира. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, британский аналитик: Важно понимать ключевой момент: победа РФ на Украине станет большим шагом к многополярности. Она не станет началом новой системы российского господства в Европе или чего-то подобного: все эти страшилки, что «вот, нам нужно воевать с русскими там, потому что иначе они придут сюда, и воевать с ними нам придётся уже здесь», — это чушь. У русских нет желания дойти маршем до Рейна или Атлантического океана, захватить Финляндию, Британию или Францию или сделать что-то в этом роде. Но их победа решительно подтвердит угасание американского влияния и завершение «однополярного момента».

На переговорах в Пекине РФ и Китай планировали структуры, которые они, исходя из такого дальнейшего развития ситуации, намерены сформировать. И, разумеется, они также нацелены интегрировать свои экономики и работать сообща. Они хотят выстраивать многополярность, о которой было сказано в их большом совместном заявлении. Но они также хотят развивать Евразию. И у них есть план действий — чего о наших западных лидерах, кстати говоря, не скажешь.

Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.