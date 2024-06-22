 

“Британский аналитик”: Россию не интересует Европа — Москва и Пекин заняты многополярным миром

22.06.2024, 10:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

«Страшилки» о том, что после Украины РФ захватит всю Европу, — это полная чушь. Москву интересует не Запад, а глобальный Юг, и её основной целью является расширение сотрудничества с Китаем и построение многополярного мира. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, британский аналитик: Важно понимать ключевой момент: победа РФ на Украине станет большим шагом к многополярности. Она не станет началом новой системы российского господства в Европе или чего-то подобного: все эти страшилки, что «вот, нам нужно воевать с русскими там, потому что иначе они придут сюда, и воевать с ними нам придётся уже здесь», — это чушь. У русских нет желания дойти маршем до Рейна или Атлантического океана, захватить Финляндию, Британию или Францию или сделать что-то в этом роде. Но их победа решительно подтвердит угасание американского влияния и завершение «однополярного момента».

На переговорах в Пекине РФ и Китай планировали структуры, которые они, исходя из такого дальнейшего развития ситуации, намерены сформировать. И, разумеется, они также нацелены интегрировать свои экономики и работать сообща. Они хотят выстраивать многополярность, о которой было сказано в их большом совместном заявлении. Но они также хотят развивать Евразию. И у них есть план действий — чего о наших западных лидерах, кстати говоря, не скажешь.

Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Сунак пригрозил британцам наказанием за отказ от военной службы

22.06 / Эффективные и незаметные — Wall Street Journal о планирующих бомбах, позволяющих России продвигаться вперёд на Украине

22.06 / Отказ от российских мирных предложений только обострит конфликт и ухудшит положение Украины

22.06 / «Впервые применили 3000-килограммовые планирующие бомбы», — корреспондент Die Welt подтвердил появление у России оружейной новинки

22.06 / Министр экономики Роберт Хабек рассказал о тесных связях своей семьи с «ближним кругом Йозефа Геббельса»

22.06 / Эстония готовится к возможному конфликту на границе с Россией

22.06 / Путин работает над расширением круга “друзей” России

22.06 / Нигер запретил французам добывать уран на своём крупнейшем месторождении

21.06 / Обозреватель Der Spiegel – восстановление призывной армии и милитаризация Германии — «ошибочный путь»

21.06 / B ЕС устранили последнее препятствие к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика