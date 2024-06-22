Эффективные и незаметные — Wall Street Journal о планирующих бомбах, позволяющих России продвигаться вперёд на Украине

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Российские силы добиваются успехов на фронте и усугубляют положение ВСУ во многом благодаря использованию планирующих бомб — они недорогие в производстве, обладают большой разрушительной силой и очень сложно остановить, передаёт The Wall Street Journal. По данным WSJ, это очень простые боеприпасы советских времён, но они очень действенно уничтожают украинские позиции.

Это российская планирующая бомба. За последние месяцы Москва выпустила по Украине тысячи таких бомб, что усугубило проблемы ВСУ и помогло РФ добиться определённых территориальных успехов. Планирующие бомбы дёшевы, обладают большой разрушительной силой, их невероятно трудно остановить, а изготавливаются они главным образом путём дооснащения боеприпасов советской эпохи. Вот как РФ придаёт старым бомбам возможности современных крылатых ракет, что обходится ей в разы дешевле.

Россия способна производить планирующие бомбы в больших количествах, быстро и недорого — главным образом потому, что это не новые вооружения. Большинство из них изначально представляют собой бомбы общего назначения ещё советской эпохи, известные под аббревиатурой ФАБ (фугасная авиационная бомба), запасы которых у РФ огромны.

ДЖЕЙМС МАРСОН, шеф украинского бюро The Wall Street Journal: Это очень простые боеприпасы советских времён. «Тупые» бомбы*, сбрасываемые с самолётов. Их главная особенность — массивность.

По имеющейся информации, используются ФАБ трёх размеров: ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Чем тяжелее боеприпас, тем больше несёт взрывчатого вещества. Крупнейшая — ФАБ-1500 — весит полторы тонны и несёт около 680 килограммов взрывчатки, что позволяет ей сносить целые здания. Для сравнения, стандартный снаряд для 152-миллиметровой российской гаубицы содержит около 7 килограммов взрывчатого вещества.

ДЖЕЙМС МАРСОН: Эти бомбы очень действенно уничтожают украинские позиции. Украинские бойцы, если находятся в городах, часто занимают позиции в подвалах — в местах, которые дают им некое укрытие от большинства артиллерийских снарядов. Но разрушительная сила этих бомб такова, что они способны обрушивать здания, стоящие над этими бойцами.

Оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), такая «тупая» бомба по сути становится управляемой ракетой. Модуль имеет систему спутниковой навигации, которую можно запрограммировать на поражение целей, добавляется хвостовое оперение, помогающее направлять бомбу и стабилизировать её в полёте, а раскрывающиеся крылья позволяют ей буквально планировать к цели, повышая точность на дальних расстояниях. Дальность порядка 60 километров даёт российским ВВС возможность работать ими по украинской территории, даже не покидая собственного воздушного пространства.

Такая модернизация ФАБ обходится всего в десятки тысяч долларов, что в разы дешевле производства систем, изначально разработанных как управляемые. Кроме того, проще и быстрее.

ДЖЕЙМС МАРСОН: Мы много слышали о российском чудо-оружии, современных системах вроде гиперзвуковой ракеты «Кинжал», но прелесть этих планирующих бомб для РФ в том, что их у неё много. Она может быстро сделать из них готовое к использованию эффективное оружие. А мы на том этапе войны, когда экономика имеет значение.

Реактивные бомбардировщики, например Су-34, позволяют РФ за один раз выпускать множество планирующих бомб, перегружая украинскую ПВО. И это не единственное их преимущество. Сами по себе эти бомбы сбить очень трудно.

ДЖЕЙМС МАРСОН: При крайне малой сигнатуре и относительно небольших размерах, они проскальзывают на радаре как крошечные точки, и украинцы не всегда замечают их приближение.

* «Тупыми» в США называют свободнопадающие бомбы без «умной» системы управления (прим. ИноТВ).

Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.