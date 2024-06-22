«Впервые применили 3000-килограммовые планирующие бомбы», — корреспондент Die Welt подтвердил появление у России оружейной новинки

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Сообщается о применении Россией на Харьковском фронте нового вида оружия. Кристоф Ваннер, корреспондент Die Welt в Москве, подтверждает эти сообщения. По его словам, речь идёт о модернизированных 3000-килограммовых авиабомбах, которые получили систему наведения и планирующие устройство.

ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: 849-й день боевых действий на Украине, и РФ теперь, похоже, использует новое оружие. О чём при этом идёт речь?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt в Москве: Да, действительно, есть новая модель планирующих бомб. На самом деле это неуправляемые авиабомбы, которые затем проходят модернизацию, получают навигационную систему, а также планирующее устройство.

И до сих пор русские использовали только 1500-килограммовые бомбы, а теперь сообщается, что они впервые применили 3000-килограммовую бомбу в (селе. — ИноТВ) Липцы под Харьковом. И можно себе представить разрушительную силу таких бомб.

Дата выхода в эфир 21 июня 2024 года.