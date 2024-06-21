Гринвальд – фейки о России приближают ядерную катастрофу

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Антироссийская истерия, намеренно поддерживаемая в США со времён победы Трампа над Хиллари Клинтон, мешает дипломатическим контактам между Москвой и Вашингтоном, отмечает независимый журналист Гленн Гринвальд в интервью Tucker Carlson Network. По словам Гринвальда, прямым следствием этого является украинский конфликт и угроза ядерной конфронтации.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Думаю, главная проблема здесь — и это всегда мне не нравилось в рашагейте, с самого начала, — даже не то, что аппарат национальной безопасности США пытался навредить избирательному штабу Трампа, а затем администрации Трампа, используя для этого бездоказательные скандальные утверждения. Меня как журналиста это, конечно, беспокоило, эти бездоказательные утверждения, довлевшие над нашей политикой.

Но гораздо больше меня беспокоило то, что настоящей целью, по всей видимости, было винить Россию во всём — да так, чтоб американцы снова начали рассматривать Россию как заклятого врага, чтобы американские дипломаты не могли разговаривать с российскими. В Вашингтоне все до смерти боялись встреч с русскими, потому что за это вас объявят русским шпионом.

А ведь речь идёт о стране с самым большим арсеналом ядерного оружия. И я считаю, есть прямая связь между фейком о сговоре (администрации Трампа. — ИноТВ) с Россией, тем, что людей подсадили на антироссийскую пропаганду, и тем, что мы сейчас делаем на Украине.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: А мы там балансируем на грани ядерной войны.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: И Джо Байден говорил, что это поставило мир ближе к ядерной катастрофе, чем что-либо со времён Карибского кризиса 1962 года. И по какой-то причине мы готовы брать на себя риск, который даже Джо Байден охарактеризовал как серьёзный риск ядерной войны, с атомными бомбами. «Бюллетень учёных-атомщиков» пишет, что это перевело стрелки ближе к полуночи — то есть к катастрофе, ведущей к вымиранию (человечества. — ИноТВ).



И мы готовы на такой риск — ради чего? Ведь Обама всегда говорил, что у нас нет жизненно важных интересов на Украине. Очевидно, что у нас нет жизненно важных интересов на Украине. И когда американцев целенаправленно, с помощью многочисленных ложных утверждений пытались снова убедить, что РФ наш грозный враг, угрожающий нашему существованию и вмешивающийся в нашу демократию, у этого были многочисленные последствия и цели как в геостратегическом, так и во внутриполитическом плане.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.