 

Норвежский политолог – мир осознал возможность многополярности — и возвращения диктата США никто не хочет

21.06.2024, 4:23, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Конфликт на Украине подтолкнул мировой порядок к многополярности. Страны глобального Юга — даже дружелюбные по отношению к США — осознали, что вести политику самостоятельно, а не по указке Вашингтона или Лондона, намного лучше. При этом снова становиться зависимым от Запада никто не желает. Такую позицию озвучил норвежский академик и политолог Гленн Дисен в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

ГЛЕНН ДИСЕН, норвежский политолог: Мы часто рассматриваем этот конфликт как идущий между Россией и Западом, но взгляните на остальной мир: почти никто за пределами НАТО введённых санкций не поддерживает. И я продолжаю подчёркивать: речь не о том, что эти страны поддержали российскую операцию на Украине, но никому не хочется возвращаться в однополярный мир. В том числе друзьям Запада.

Индию, например, очень трудно было бы преподнести как страну с антизападной позицией, но и она не хочет возвращаться к тому, чтобы её внешнюю политику диктовали из Вашингтона или Лондона. Все они — и Саудовская Аравия, и Турция, и Латинская Америка — хотят многополярности, при которой у них будет много торговых партнёров и не будет чрезмерной зависимости от какого-то одного государства или региона, а значит, и экономического давления, бьющего по их политической самостоятельности. Вот чего они желают.

Внешнеполитический курс средних держав может быть более независимым. Вот почему остальной мир быстро приспосабливается. Вот почему выстроилась длиннейшая очередь потенциальных членов БРИКС. Вот почему мир начинает отказываться от доллара. Думаю, ключевым критическим моментом перехода к многополярности станет даже не российская победа на Украине, а банковский кризис, который предвидится в Америке в не столь отдалённом будущем. Полагаю, эти экономические аспекты и закрепят новый мировой порядок.

Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.


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