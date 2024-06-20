Гринвальд – американская политика строится на лжи, в которой запрещено сомневаться

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

То, что СМИ внушают американцам, на поверку почти всегда оказывается обманом, рассуждает независимый журналист Гленн Гринвальд в интервью Tucker Carlson Network. Так, войны в Ираке и во Вьетнаме были развязаны под лживыми предлогами. А сведения о коррупции семейства Байденов тут же были объявлены российской дезинформацией. По мнению Гринвальда, надо быть крайне доверчивым человеком, чтобы после всего этого верить американской пропаганде.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Если что-то подаётся и внедряется как прописная истина, то стоит вам усомниться — и вас заклеймят сумасшедшим конспирологом. Потому что «все знают, что это правда». Но послушайте, если посмотреть, скажем, на последние 40 лет истории США, прослеживается некое постоянство: многое из того, про что нам говорили, что это не просто истина, а несомненная истина, и что имело самые серьёзные последствия, оказывается полнейшей ложью.

Утверждения, приведшие нас к войне во Вьетнаме, заставившие сенат разрешить применение военной силы во Вьетнаме, оказались полностью сфабрикованными. Я говорю об «инциденте в Тонкинском заливе».

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: 1964 год.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: И другие утверждения, из-за которых мы начали войну в Ираке. Все были так уверены, что это правда, а это была полнейшая ложь.

И вот что меня больше всего возмущает до сих пор — и мне кажется, этому так и не уделили достаточно внимания. Когда NewYorkPost, взяв за основу документы с ноутбука Хантера Байдена, написала о том, чем они (Байдены. — ИноТВ) занимались на Украине и в Китае, все в СМИ в один голос заявляли, что это российская дезинформация. Хотя всё это время архив был самым настоящим и не имел никакого отношения к России. Это не было дезинформацией.

Нам так много раз с такой уверенностью говорили вещи, которые в итоге разоблачались как ложь. И рашагейт — ещё один пример.

Вопрос в том, как эти документы (руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон. — ИноТВ) попали в WikiLeaks. Конечно же, WikiLeaks настаивает, что они не имели никакого отношения к русским и получили это не от русских. Это может быть правдой. В то же время русские могли, к примеру, действовать через посредника.

ТАКЕР КАРЛСОН: Через подставное лицо.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Да. Так что WikiLeaks может считать, что говорит правду, и это может быть действительно правдой, но это не значит, что РФ здесь не замешана.

Проблема в том, что есть много людей, которые зачастую не станут говорить этого публично, я имею в виду людей с очень хорошими связями, но в личной беседе они выражают тотальное неверие в то, что русские взломали (электронную переписку национального комитета Демократической партии. — ИноТВ).



И дело в том, что… Аарон Мате один из самых лучших и осведомлённых людей в этом вопросе… Но на самом деле нет существенных доказательств того, что русские осуществили хакерскую атаку. Знаете, эта фирма, CrowdStrike, пропагандистская контора Демократической партии. ФБР намеренно скрыло значительную часть информации, необходимой для расследования.

Я не говорю, что русские не взламывали, я просто говорю, что в принципе надо быть чрезвычайно легковерным человеком, чтобы не испытывать сомнений, особенно в том, что вам наиболее агрессивно навязывают как правду, после всего, что мы видели. К тому же конкретно в этой истории много дыр.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.