Военный эксперт – США не волнует подготовка ВСУ — умирают ведь украинцы, а не американцы

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

В Вашингтоне, кажется, никому нет дела до тщательной военной подготовки украинцев — американские «эксперты» и «аналитики» считают, что трёх недель подготовки вполне хватает, чтобы идти на войну. Как отмечает военный эксперт Джейсон Бирдсли в интервью Daniel Davis / Deep Dive, для США это привычная тактика, только на этот раз её можно применять без осуждения со стороны народа — погибать будут не американские военные, а украинские.

Помимо упомянутых вами проблем с численностью личного состава, дело ещё и в количестве подготовленных людей, и в возможности подготовить силы. После того, как их разгромили, когда в прошлом году они хотели прорвать пять российских линий обороны, но поломали все зубы уже об первую, понеся сотни тысяч потерь, казалось бы, сначала им нужно ещё 400-600 тысяч бойцов, которых затем следует подготовить и экипировать. Причём подготовка эта должна осуществляться не меньше года, иначе всё закончится точно такой же катастрофой. Но я сомневаюсь, что они способны решить хотя бы проблему с численностью…

ДЖЕЙСОН БИРДСЛИ, военный эксперт: Это честный взгляд на ситуацию. Чего мы не слышим от вашингтонских политических обозревателей, от Министерства обороны, от администрации президента, так это реального обсуждения подобной подготовки.



У меня есть друзья, которые бывали на местах и занимались этим, и иногда там бросают бойцов на передовую после трёх дней, трёх недель, максимум месяца подготовки. Этого недостаточно, чтобы подготовить армию с сержантским и офицерским составами, осуществлять командование и управление, и координировать масштабные общевойсковые действия наступательного характера. Это крайне сложное дело.



Но стоит послушать Ллойда Остина или Джона Кирби, так это «лишь часть наших планов – мы подготовим этих ребят, после чего они станут толковыми бойцами, и, если дать им несколько лет, они смогут отвоевать территории!» Вот такие звучат заявления. А я лишь хочу напомнить людям, всей вашей аудитории – вам такое уже вешали на уши. Причём не раз, и не два, а раз за разом. Так что, если вы слушаете, скажем так, «умных» вашингтонских политических экспертов или даже представителей оборонной промышленности, то знайте, что вас неоднократно облапошивали.



И я там был, и вы, Дэнни – всем нам рассказывали, что увеличение военного контингента в Ираке всё изменит, или что мы побеждаем тут и там. И все мы наблюдали, как разбазаренные ресурсы простаивали на аэродромах и погибали направлявшиеся домой американские морпехи, в результате того, что они пытались сократить присутствие, начав выводить военных до отзыва дипломатов. Мы видели, как расплачиваться за это пришлось нашим мужчинам и женщинам.



Так что теперь главный вопрос вот в чём. Видно, что они морально дистанцированы от настоящих страданий, потому что страдания эти ложатся на плечи украинского народа, а не американцев. И именно так они планируют выйти сухими из воды – они хотят, чтобы вы проглотили ту же ложь, к которой они прибегали раз за разом, только на этот раз, цену платим не мы, а кто-то другой, кто находится очень далеко.

Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.