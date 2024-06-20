 

CNBC – миллионеры массово покидают Великобританию

20.06.2024, 0:30, Новости дня
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В 2024 году Великобританию ждёт чистая потеря 9500 состоятельных людей, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель, пишет CNBC со ссылкой на отчёт Henley Private Wealth Migration Report. В отчёте Соединённое Королевство заняло второе место после Китая.


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В этом году Великобританию покинет рекордное число миллионеров, и всеобщие выборы в этом году, как ожидается, ещё больше усилят массовый исход состоятельных людей из Соединённого Королевства, пишет CNBC со ссылкой на отчёт Henley Private Wealth Migration Report.

Согласно отчёту, ожидается, что в 2024 году Великобританию ждёт чистая потеря 9500 состоятельных людей, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель в 4200 человек, который уже сам по себе являлся рекордно высоким. Толстосумы покидают Туманный Альбион из-за политических потрясений в стране и по экономическим причинам, в частности  в связи с ростом налогов на недвижимость и дороговизной обучения детей в престижных вузах Великобритании. В рейтинге Великобритания заняла второе место после Китая, который, как предполагается, покинут 15 200 миллионеров.

CNBC отмечает, что этот прогноз знаменуют собой кардинальный поворот в развитии Великобритании, которая некогда считалась основным местом проживания самых богатых людей мира. «Однако примерно десять лет назад эта тенденция начала меняться в обратную сторону, и всё больше миллионеров стали покидать страну и всё меньше приезжать», — утверждается в отчёте.


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