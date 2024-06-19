 

Украинская политика Байдена ведёт к катастрофе

19.06.2024, 1:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Разрешение от США использовать американское оружие для ударов по территории России, а также намерение ввести инструкторов в зону конфликта ведут к эскалации и не помогут Киеву, пишет NI. Зато это поставит под угрозу жизни американского персонала и может втянуть Соединенные Штаты в более широкую конфронтацию с Москвой.


AP

Администрация Байдена одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон открыто выдвинул идею о том, чтобы войска НАТО воевали на Украине. Эти заявления катапультируют войну на неизвестную территорию, пишет National Interest.

Американские, французские или другие инструкторы будут уязвимы для ударов российских ракет и беспилотников. Если эти инструкторы будут убиты, страна-жертва может заявить, что нападение представляет собой приведение в действие соглашения о взаимной обороне в соответствии со статьей 5 НАТО. Если страны-союзники отвергнут это утверждение, это создаст кризис внутри альянса.

К тому же на Украине американские инструкторы не будут просто пассивными наблюдателями.  Возможность прямого столкновения с российскими силами, преднамеренного или случайного, может иметь далеко идущие последствия. Эскалация конфликта не только поставит под угрозу жизни американского персонала, но и рискует втянуть Соединенные Штаты в более широкую конфронтацию с Россией.

Изменения в политике президента Байдена создают ситуацию, когда администрации будет очень сложно контролировать эскалацию в условиях кризиса. Президент Байден пообещал американскому народу, что не будет вводить войска на Украину. К сожалению, его нынешняя политика медленно подталкивает Соединенные Штаты к нарушению этих обещаний 

 


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