 

RS – сведение счётов с Россией — почему многие страны не подписали коммюнике Киева на мирном саммите

19.06.2024, 0:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Многие страны Глобального Юга отказались подписывать совместное заявление по итогам мирного саммита Украины в Швейцарии. По мнению Responsible Statecraft, вина за это во многом лежит на США и его западных союзниках, которые сами регулярно нарушают хвалёный «порядок, основанный на правилах». Сегодня большинство стран осведомлены о двойных стандартах Запада и понимают, что их просто хотят использовать для сведения счётов с Россией.


AP

В минувшие выходные в Швейцарии прошёл так называемый мирный саммит по Украине. Ряд ключевых мировых держав отказались подписать совместное коммюнике. Среди них Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Тайланд и ОАЭ, а Бразилия и вовсе решила присутствовать только в качестве наблюдателя, пишет Responsible Statecraft. 

Эти державы не поддержали совместное заявление, несмотря на то, что в тексте упоминаются ключевые вопросы для всех развивающихся стран, включая продовольственную безопасность и территориальную целостность. А ранее некоторые из них голосовали за осуждающие резолюции на Генассамблее ООН. 

Очевидно, они скептически относятся к тому, что саммит может привести к мирному соглашению, если на нём не была представлена Россия. 

Представитель Индии объяснил позицию своей страны тем, что «только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру». RS напоминает, что многие из этих стран поддерживают прочные отношения с Москвой в области экономики и безопасности. Поэтому, разумеется, что они не хотят ставить это под угрозу. 

Издание уверено, что главная вина здесь лежит на плечах США и Запада. Ведь именно их действия не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру нанесли серьёзный ущерб вере в справедливость. Сегодня большинство стран прекрасно осведомлены о двойных стандартах Запада. Они понимают, что их хотят использовать для сведения счетов с Россией. 

Соединённые Штаты и их союзники должны в срочном порядке внести поправки в свой внешний курс, если они хотят положить конец разрыву между Вашингтоном и ключевыми государствами Глобального Юга. И действовать нужно по двум направлениям. 

Во-первых, необходимо повысить доверие к США. Для этого необходимо устранить серьёзные нарушения в хвалёном «порядке, основанном на правилах». Слишком уж очевидно, что Вашингтон совершенно по-разному смотрит на нарушения международного права на Украине и в секторе Газа. 

Во-вторых, нельзя забывать и про интересы самого Глобального Юга, напоминает RS. Хотя  Соединённые Штаты предпринимали определённые действия в этом направлении, они всё же были не достаточны. Ещё многое предстоит сделать, чтобы перейти к более продуктивной политике.  


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