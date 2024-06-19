RS – сведение счётов с Россией — почему многие страны не подписали коммюнике Киева на мирном саммите

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Многие страны Глобального Юга отказались подписывать совместное заявление по итогам мирного саммита Украины в Швейцарии. По мнению Responsible Statecraft, вина за это во многом лежит на США и его западных союзниках, которые сами регулярно нарушают хвалёный «порядок, основанный на правилах». Сегодня большинство стран осведомлены о двойных стандартах Запада и понимают, что их просто хотят использовать для сведения счётов с Россией.



AP

В минувшие выходные в Швейцарии прошёл так называемый мирный саммит по Украине. Ряд ключевых мировых держав отказались подписать совместное коммюнике. Среди них Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Тайланд и ОАЭ, а Бразилия и вовсе решила присутствовать только в качестве наблюдателя, пишет Responsible Statecraft.

Эти державы не поддержали совместное заявление, несмотря на то, что в тексте упоминаются ключевые вопросы для всех развивающихся стран, включая продовольственную безопасность и территориальную целостность. А ранее некоторые из них голосовали за осуждающие резолюции на Генассамблее ООН.

Очевидно, они скептически относятся к тому, что саммит может привести к мирному соглашению, если на нём не была представлена Россия.

Представитель Индии объяснил позицию своей страны тем, что «только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к прочному миру». RS напоминает, что многие из этих стран поддерживают прочные отношения с Москвой в области экономики и безопасности. Поэтому, разумеется, что они не хотят ставить это под угрозу.

Издание уверено, что главная вина здесь лежит на плечах США и Запада. Ведь именно их действия не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру нанесли серьёзный ущерб вере в справедливость. Сегодня большинство стран прекрасно осведомлены о двойных стандартах Запада. Они понимают, что их хотят использовать для сведения счетов с Россией.

Соединённые Штаты и их союзники должны в срочном порядке внести поправки в свой внешний курс, если они хотят положить конец разрыву между Вашингтоном и ключевыми государствами Глобального Юга. И действовать нужно по двум направлениям.

Во-первых, необходимо повысить доверие к США. Для этого необходимо устранить серьёзные нарушения в хвалёном «порядке, основанном на правилах». Слишком уж очевидно, что Вашингтон совершенно по-разному смотрит на нарушения международного права на Украине и в секторе Газа.

Во-вторых, нельзя забывать и про интересы самого Глобального Юга, напоминает RS. Хотя Соединённые Штаты предпринимали определённые действия в этом направлении, они всё же были не достаточны. Ещё многое предстоит сделать, чтобы перейти к более продуктивной политике.