 

BBC – охота за уклонистами породила атмосферу страха и недоверия в украинском обществе

18.06.2024, 21:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Новый закон о мобилизации на Украине вызвал новую волну охоты за мужчинами, которые не хотят превращаться в пушечное мясо на фронте, пишет The BBC. Мобилизационные отряды пользуются устрашающей репутацией, а в самом обществе растёт недоверие и подозрительность.


AP

Учитывая печальную для Украины обстановку на фронте, не секрет, что потери среди личного состава ВСУ огромные. Многие погибли, получили ранения или просто истощены. Теперь Киев активизировал усилия по мобилизации большего числа мужчин, сообщае The BBC. В мае был принят новый закон, обязывающий каждого в возрасте от 25 до 60 лет быть готовым к призыву. 

В городах и сёлах по всей стране началась охота за уклонистами. Но желающих идти на фронт от этого не прибавилось. Мобилизационные отряды пользуются устрашающей репутацией. Они снимают людей с автобусов и поездов, забирают с вокзалов и доставляют прямо в военкоматы. 

Украинский транспорт теперь опустел. Опасно стало ходить в кафе и даже поиграть в футбол в парке. Произошёл раскол и в самом обществе. Причём не только между теми, чьи родственники служат и уклонистами, но и между подругами, если у одной молодой человек на передовой, а другая прячет своего возлюбленного дома. 

Тема мобилизации теперь главная на любой кухне и вызывает жаркие споры. Недавно кто-то бросил взрывчатку в сад военнослужащего. Среди уклонистов растёт подозрительность. Они не доверяют офицерам, поскольку многие из них берут взятки. Мужчины также не верят, что их будут готовить должным образом. И за всем стоит главный страх, после призыва их быстро превратят в пушечное мясо, но это не изменит ситуацию на фронте.  


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