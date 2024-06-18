 

Fox News – у Байдена очевидные проблемы со здоровьем — но Белый дом всё валит на «дешёвые фейки»

18.06.2024, 21:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Отрицать тот факт, что у Джо Байдена наблюдается серьёзный когнитивный спад, становится тяжело даже самым ярым сторонникам президента, отмечает Fox News. Однако правительственные СМИ и Белый дом нашли новое оправдание его падениям, оговоркам и замираниям: по их словам, это всё «дешёвые фейковые видео».

ШОН ХЭННИТИ, ведущий Fox News: Есть одна вопиющая проблема, которую не могут больше игнорировать даже самые ярые апологеты Байдена: президент Соединённых Штатов переживает серьёзное снижение умственных способностей. Но они (демократы. — ИноТВ) всё равно пытаются это отрицать. Я объясню.

С каждым днём становится всё хуже. Вы сами всё видите своими глазами. А теперь запоминайте новое оправдание от левацкой медиа-шайки, любезно предоставленное Белым домом Байдена (они как бы работают сообща): это всё «дешёвые фейковые видео». Запомнили? Если вы осмелитесь посмотреть на бормочущего, неуклюжего, спотыкающегося, потерянного, ошеломлённого и растерянного Джо — это просто ваши глаза вас обманывают.

То же самое и в случае с вторжением на нашей границе. Граница вообще-то закрыта и охраняется. Ноутбук Хантера? Это всё российская дезинформация!

А на том самом элитарном сборе средств в Калифорнии бывший президент Обама, похоже, так испугался, что Байден не сможет сам уйти со сцены, что мягко повёл Джо за руку. Это был очень милый, чувственный момент — он приобнял его, сопроводил к выходу…

Пирс Морган прокомментировал это следующим образом: «То, как Обама взял Байдена под руку, было не просто помощью пожилому человеку — это был момент, когда все поняли, что президент непригоден для должности». Пирс, при всём уважении, мы уже давно это поняли…

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.


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