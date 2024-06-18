 

“Подполковник” Дэвис – на Украине Запад выбирает между позором и катастрофой

18.06.2024, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинский конфликт не может завершиться военной победой над Россией, поскольку у РФ есть ядерное оружие, а поражение Украины на поле боя, хоть и станет ударом по самолюбию Запада, по крайней мере не грозит катастрофой, рассуждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Мы, скажем так, в состоянии неопределённости. Если мы не примем меры, Украине нанесут поражение конвенциональным оружием. Она бы уже проиграла, если бы не масштабная поддержка с нашей стороны. В конечном итоге победит та сторона, у которой больше войск. Так оно и бывает, об этом свидетельствуют столетия военной истории, здесь нет ничего нового.

Если мы каким-то образом добьёмся, что они (украинцы. — ИноТВ) оттеснят Россию и маятник качнётся назад, у нас будет ядерная война. Иными словами, вы проиграете, если измените статус-кво в пользу Украины, потому что тогда будет применено ядерное оружие.

Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Внимание: нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную.

Если это всего лишь тактическое поражение на поле боя с применением обычных видов оружия, это стыдно, но наша безопасность по-прежнему гарантирована, потому что границы на восточном краю НАТО по-прежнему сильнее России. Несмотря на весь достигнутый прогресс, она по-прежнему не может бросить вызов всему альянсу 32 стран.

Итак, вот что нам надо делать: перестать вести себя тупо, закончить этот конфликт путём переговоров и начать процесс восстановления для украинского народа.

Дата выхода в эфир 16 июня 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / “Профессор” Сакс – нейтральная Украина — благо для США, если они не хотят войны с Россией

18.06 / Шаляпин после трагической смерти жены высказался о претензии на наследство

18.06 / Global Times объяснила причину провала саммита по Украине

18.06 / В ядерное оружие вкладывается всё больше средств, а о снижении рисков даже не идёт речи

18.06 / Актриса Джессика Альба поделилась личным секретом крепкого брака

17.06 / Рамасвами – США управляет президент с лоботомией, и это национальный позор

17.06 / Балерины и парикмахерши — из-за нехватки мужчин ВСУ массово набирают женщин-сапёров

17.06 / Экс-полковник США – условия Путина приемлемые, но адресованы не Зеленскому

17.06 / Байден тщетно пытался успокоить союзников на случай возвращения Трампа

17.06 / Эстонский политик призвал вдвое сократить количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика