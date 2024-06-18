“Подполковник” Дэвис – на Украине Запад выбирает между позором и катастрофой

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Украинский конфликт не может завершиться военной победой над Россией, поскольку у РФ есть ядерное оружие, а поражение Украины на поле боя, хоть и станет ударом по самолюбию Запада, по крайней мере не грозит катастрофой, рассуждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Мы, скажем так, в состоянии неопределённости. Если мы не примем меры, Украине нанесут поражение конвенциональным оружием. Она бы уже проиграла, если бы не масштабная поддержка с нашей стороны. В конечном итоге победит та сторона, у которой больше войск. Так оно и бывает, об этом свидетельствуют столетия военной истории, здесь нет ничего нового.

Если мы каким-то образом добьёмся, что они (украинцы. — ИноТВ) оттеснят Россию и маятник качнётся назад, у нас будет ядерная война. Иными словами, вы проиграете, если измените статус-кво в пользу Украины, потому что тогда будет применено ядерное оружие.

Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Внимание: нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную.

Если это всего лишь тактическое поражение на поле боя с применением обычных видов оружия, это стыдно, но наша безопасность по-прежнему гарантирована, потому что границы на восточном краю НАТО по-прежнему сильнее России. Несмотря на весь достигнутый прогресс, она по-прежнему не может бросить вызов всему альянсу 32 стран.

Итак, вот что нам надо делать: перестать вести себя тупо, закончить этот конфликт путём переговоров и начать процесс восстановления для украинского народа.



Дата выхода в эфир 16 июня 2024 года.