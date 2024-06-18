 

Шаляпин после трагической смерти жены высказался о претензии на наследство

18.06.2024, 9:40, Новости дня
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Этот период стал для него испытанием не только из-за горя по утрате возлюбленной, но и из-за волны негативных комментариев, которые он получил от общественности. Шаляпин рассказал о том, как сильно пострадала его супруга от коронавируса и как он сам столкнулся с волной негодования и обвинений после ее смерти.

Артист подчеркнул, что многие люди утверждали, будто он причастен к ее уходу, что вызвало у него большую боль и разочарование в циничности мира. Певец признал, что эти события заставили его пересмотреть свою жизнь и по-новому взглянуть на окружающий мир.

Он отметил, что столкновение с такими стрессами привело к осознанию и, возможно, к взрослению, хотя сам он склонен думать, что скорее постарел. Шаляпин выразил свое разочарование в том, что человек ушел из жизни в самый счастливый момент.

Прохор также поделился информацией о том, что не претендовал на наследство своей покойной жены, несмотря на наличие брачного контракта, который предоставлял ему такую возможность. Он отметил, что его убеждения и вера помешали ему использовать этот шанс для своей выгоды. Певец подчеркнул, что его вера в загробный мир и Бога не позволяют ему перейти определенные границы и использовать трагедию в своих интересах.

Кончина Татьяны Дэвис стала для Прохора Шаляпина не только тяжелым испытанием и потерей возлюбленной, но и вызвала волну негативных комментариев и обвинений. Однако певец отказался от возможности получить наследство своей жены из-за своих убеждений и веры. Эти события заставили его пересмотреть свою жизнь и отношение к окружающему миру.


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