 

Эстонский политик призвал вдвое сократить количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину Украины

17.06.2024, 16:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Эстония должна вдвое сократить помощь Киеву и выступать за мир на Украине, — с таким заявления, как пишет ERR, выступил председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме. Он также призвал выслать домой иммигрантов, прибывших в его страну в последние годы.


AP

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме в своей речи на съезде партии заявил, что Эстония должна отправить прибывших в последние годы иммигрантов домой, вдвое сократить помощь Киеву и выступать за мир на Украине.

«Мы вдвое сократим количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину на Украине, и снова сэкономим несколько сотен миллионов. Если мы сделаем эти простые вещи, останутся деньги на гособорону, и ещё можно будет спокойно снижать налоги», — заявил Хельме.

Он также считает необходимым ужесточить иммиграционные правила.

«Нас не волнует, что говорит Брюссель, мы держим чужих снаружи, а своих — внутри», — заявил эстонский политик.

При этом он назвал особой проблемой иммиграцию славян.

«Они могут называть себя украинцами, и большая часть из них родом из являющейся зоной боевых действий Восточной Украины, но они говорят на русском, и очень большая часть из них повторяет нарративы Путина. Факт в том, что правительство Каи Каллас провело за два года большую русификацию, чем это удалось сделать Карлу Вайно, Иосифу Сталину или императору Александру III», — заявил Хельме.

По его мнению, прибывших в последние годы иммигрантов следует отправить домой и одновременно усиленно работать над повышением рождаемости эстонцев.


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