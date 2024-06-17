 

35 лет спустя после падения Берлинской стены Германию вновь разделяет «железный занавес»

17.06.2024, 15:15, Новости дня
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Недавние выборы в Европарламент показали: Германия до сих пор разделена на две части, пишет El Mundo. При этом в статье отмечается, что новая стена между западными и восточными немцами «скорее глубокая, чем высокая».


AP

Новый «железный занавес» снова разделяет Германию на две части, пишет El Mundo.

Как показали недавние результаты выборов в Европарламент, 35 лет спустя после падения Берлинской стены запад и восток страны до сих пор остаются разделёнными и очень разными.

«Со времён объединения Германии прошло более трёх десятилетий, но в восточных землях до сих пор оплакивают утраченную любовь. Германия по-прежнему разделена на две части, и эта стена скорее глубокая, чем высокая», — пишет издание.

Земли, входившие некогда в Федеративную Республику Германии, проголосовали на европейских выборах за разные партии. А так называемые новые земли — бывшая ГДР — отдали свои голоса преимущественно «Альтернативе для Германии» (АДГ).

Эта партия проводила кампанию против миграции, против поставок оружия на Украину и за восстановление отношений с Россией.

И если что-то и является частью идентичности бывших граждан ГДР, так это Россия. По словам историка Сильке Сатюкова, восточным немцам в конце 1990-х годов пришлось столкнуться с вопросом о том, кем они были и в чём они были особенно хороши в мире, который превосходил их практически во всём.

«И они поняли, что их близость к РФ была особенной, что они могли говорить по-русски, что они знали русскую душу, потому что она была отчасти их собственной. Сегодня, в разгар войны, на выборах большинство восточных немцев реагируют иначе, чем западные. Это связано с их историей», — заявил Сатюков.

При этом восточные немцы испытывают глубоко укоренившееся недовольство и разочарование в текущей политике. 


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