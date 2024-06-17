РФ вернула себе присутствие под боком у США, и они сами в этом виноваты

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Вашингтон делает вид, что не беспокоится о российском присутствии на Кубе, но при этом внимательно за ним наблюдает, отмечает в интервью Judging Freedom отставной американский полковник Лоуренс Уилкерсон. По его словам, США испортили отношения с Кубой, Венесуэлой, чем теперь пользуется Россия.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Исходя из вашего военного опыта, полковник, а также опыта работы в Госдепартаменте, которым вы помогали руководить несколько лет, какова реакция Пентагона на столь масштабное присутствие кораблей, оборудованных такими наступательными вооружениями, буквально в нескольких милях от побережья Ки-Уэст во Флориде.

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, отставной американский полковник: Я следил за высказываниями министра обороны Ллойда Остина и генерала Чарльза Брауна, на которого до просмотренной мной вчера пресс-конференции у меня были некоторые надежды. Мне казалось, он настолько подхалимствует министру обороны Остину, что я уже перестаю его понимать. Как выразились они и прочие (а их подчинённые высказывались более решительно), это неважно, РФ действует таким образом время от времени, они находятся на Кубе, согласно ожиданиям, а пришвартовались они в том самом месте, где… такой яркий парадокс…

Наш круизный лайнер был пришвартован и зарабатывал миллионы долларов благодаря тому, что находился там на стоянке, да и кубинцы тоже получали от этого выгоду. А теперь там пришвартован российский фрегат. И в этой ситуации у нас теперь говорят: «О, да это неважно, так они [русские] обычно и делают». Тогда почему для их отслеживания мы направили подлодки и надводные корабли? И почему, судя по всему, направляем ещё несколько, решив, что тех не достаточно?

НАПОЛИТАНО: Полковник, поставьте себя на место президента Путина или… забыл имя нового российского главы министерства обороны — экономиста, сменившего генерала Шойгу… попробуйте разобраться в их логике: с какой целью они направляют туда эти корабли? Разумеется, они не намерены наносить удары по Майами или Вашингтону.

УИЛКЕРСОН: У всего этого налёт, эдакая паутина из разряда «око за око»: вы делаете это с нами на Украине, мы сделаем это с вами на Кубе — посмотрим, как вам это понравится. Но, полагаю, дело здесь более существенное, ведь мне известно, что, со времён, когда Советский Союз выжали с Кубы, русские размышляли и взаимодействовали с кубинцами, причём не особо успешно, поскольку в то время мы влияли на сближение РФ с Кубой… А Куба считала сближение с нами гораздо более важным, чем какое бы то ни было возобновление отношений с Россией, как бы ею ни руководили.

Впрочем, всё это происходило постоянно. Нащупывалась почва, велись разговоры — с Уго Чавесом в Венесуэле, потом с Мадуро, его преемником, и даже с властями Колумбии, ибо русские стремились закрепиться в Западном полушарии, где настоящий гегемон — это мы. А теперь всё открыто. Как сказали президент и министр иностранных дел Кубы: «Господин Байден, вы что, хотите ещё одно “Гаити” в Карибском бассейне?» Сейчас всё открыто. То есть, РФ вернула себе там присутствие.

Дата публикации 15 июня 2024 года.