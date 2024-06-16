5 актуальных идей летнего маникюра от звездных инфлюенсеров
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Жемчужные берега: Хромированный маникюр в летних оттенках
Хейли Бибер вдохновляет своим нежным и элегантным маникюром. Полупрозрачная нюдово-розовая основа, белые цветы и стразы создают романтичный образ. Этот дизайн подчеркнет женственность и изысканность любой женщины.
Космический хром
Дуа Липа представила новый трендовый маникюр “кошачий глаз” — хромированный с бирюзовым отливом и шиммером. Этот дизайн добавит экстравагантности и стиля к смелым летним образам.
Все цвета радуги
Селена Гомес выбрала для своего маникюра разноцветные оттенки, демонстрируя яркость и разнообразие. Этот стиль подходит для тех, кто не любит ограничиваться одним цветом и стремится к яркому и запоминающемуся образу.
Опалово-пастельный блеск
Кайли Дженнер запустила тренд с хромированно-пастельными ногтями, создавая мерцающий дизайн, который привлекает внимание. Этот стиль подойдет для тех, кто любит блеск и хочет добавить нежности своему образу.
Желтый одуванчик
Камилла Кабелло воплотила в жизнь яркий оттенок желтого на своих ногтях, создавая солнечный и энергичный образ. Этот выбор подчеркнет вашу индивидуальность и станет отличным дополнением к загорелой коже летом.
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