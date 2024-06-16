Коррупция на Украине (якобы) подрывает все усилия Киева по привлечению западной помощи

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Украину продолжает атаковать «внутренний враг» — коррупция чиновников и бизнесменов, рассказывает The Independent. При этом заподозренные во взяточничестве остаются на местах, тогда как их обличителей увольняют, что вызывает недоумение на Западе и может лишить Киев его поддержки.



AP

Обвинения в коррупции и неэффективном управлении полученной от Запада помощью продолжают терзать Украину, пишет The Independent. Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что поддержку Киеву наряду с союзниками должен оказывать частный сектор. При этом условием для такой помощи является умелое распоряжение средствами для восстановления страны. «Необходимо срочно побороть коррупцию, уклонение от уплаты пошлин и серые рынки», — подчеркнула Прицкер.

Ранее о своей отставке заявил Мустафа Найем, возглавлявший Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В подробном посте в Facebook* он обвинил правительство Зеленского в намеренном осложнении работы ведомства. Так, ему не разрешили принять участия в конференции по восстановлению Украины в Берлине.

Вместе с Найемом со своих постов ушли ещё два высокопоставленных чиновника, которые занимались антикоррупционной политикой. Один из его ближайших соратников, бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков также был освобождён от должности. Оба они утверждали, что политики и бизнесмены предпринимают незаконные попытки заполучить часть щедрого западного финансирования.

Министерская чехарда на Украине продолжается. На Западе увольнение некоторых вызвало недоумение: они считались способными и эффективными, в то время как заподозренные во взяточничестве сохранили должности. Такая нестабильность в правительстве может навредить Киеву, который пытается заручиться международной поддержкой в особенно опасный период.

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