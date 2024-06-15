Конгрессвумен Паулина Луна – многие уже осознают, что Джо Байден вряд ли станет единым кандидатом от демократов

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Судя по информации, поступающей из Белого дома, многие уже осознают, что Джо Байден вряд ли станет единым кандидатом от демократов на нынешних президентских выборах в США, сказала в интервью Fox News конгрессвумен Анна Паулина Луна. Она также добавила, что, по словам одного из конгрессменов, вице-президент Камала Харрис по этой причине уже подумывают об участии в выборах губернатора Калифорнии.

ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Конгрессвумен Анна Паулина Луна присутствовала сегодня на встрече с Трампом. Сейчас она со мной на связи. Ну что, он всё-таки не хвалил Ганнибала Лектора? (улыбается)

АННА ПАУЛИНА ЛУНА, конгрессвумен: Нет, к большому разочарованию CNN, не хвалил. Но он пошутил насчёт того, что они будут распространять фейковые новости. Джесси, это довольно иронично, но многие из тех, кто там присутствовал, не хотят говорить о том факте, что у него есть план касательно того, как поступить с Украиной и нашими внешнеполитическими провалами, спровоцированными нынешней администрацией. Вcё завершилось в позитивном ключе. И мы в восторге от результатов опросов по грядущим ноябрьским выборам.

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Какие политические шаги он обсуждал сегодня с вами за закрытыми дверями?

АННА ПАУЛИНА ЛУНА: Думаю, для него первостепенный вопрос, который вызывает у него особое беспокойство, — это то, что происходит сейчас с Россией. СМИ, очевидно, замалчивают ситуацию с российскими военными судами у берегов Кубы и Флориды. Но, по-моему, куда важнее то, что он дал американцам понять: происходящее сейчас на Украине и в Израиле при нём бы никогда не случилось и что у него действительно есть план и решение для дальнейшего движения вперёд.

И я также хотела бы указать на то, что он прекрасно понимает: мировые лидеры его уважают. Судя по поступающей сейчас информации из Белого дома, многие уже осознают, что Джо Байден, скорее всего, не станет единым кандидатом (от демократов. — ИноТВ). И у нас на Капитолийском холме поговаривают о том, что, по словам конгрессмена Кайли, из-за всего этого Камала Харрис сейчас действительно подумывает об участии в выборах губернатора Калифорнии.

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Да, это запасной план.

Дата публикации 13 июня 2024 года.