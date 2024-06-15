 

Конгрессвумен Паулина Луна – многие уже осознают, что Джо Байден вряд ли станет единым кандидатом от демократов

15.06.2024, 23:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Судя по информации, поступающей из Белого дома, многие уже осознают, что Джо Байден вряд ли станет единым кандидатом от демократов на нынешних президентских выборах в США, сказала в интервью Fox News конгрессвумен Анна Паулина Луна. Она также добавила, что, по словам одного из конгрессменов, вице-президент Камала Харрис по этой причине уже подумывают об участии в выборах губернатора Калифорнии.

ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Конгрессвумен Анна Паулина Луна присутствовала сегодня на встрече с Трампом. Сейчас она со мной на связи. Ну что, он всё-таки не хвалил Ганнибала Лектора? (улыбается)

АННА ПАУЛИНА ЛУНА, конгрессвумен: Нет, к большому разочарованию CNN, не хвалил. Но он пошутил насчёт того, что они будут распространять фейковые новости. Джесси, это довольно иронично, но многие из тех, кто там присутствовал, не хотят говорить о том факте, что у него есть план касательно того, как поступить с Украиной и нашими внешнеполитическими провалами, спровоцированными нынешней администрацией. Вcё завершилось в позитивном ключе. И мы в восторге от результатов опросов по грядущим ноябрьским выборам.

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Какие политические шаги он обсуждал сегодня с вами за закрытыми дверями?

АННА ПАУЛИНА ЛУНА: Думаю, для него первостепенный вопрос, который вызывает у него особое беспокойство, — это то, что происходит сейчас с Россией. СМИ, очевидно, замалчивают ситуацию с российскими военными судами у берегов Кубы и Флориды. Но, по-моему, куда важнее то, что он дал американцам понять: происходящее сейчас на Украине и в Израиле при нём бы никогда не случилось и что у него действительно есть план и решение для дальнейшего движения вперёд.

И я также хотела бы указать на то, что он прекрасно понимает: мировые лидеры его уважают. Судя по поступающей сейчас информации из Белого дома, многие уже осознают, что Джо Байден, скорее всего, не станет единым кандидатом (от демократов. — ИноТВ). И у нас на Капитолийском холме поговаривают о том, что, по словам конгрессмена Кайли, из-за всего этого Камала Харрис сейчас действительно подумывает об участии в выборах губернатора Калифорнии.

ДЖЕССИ УОТТЕРС: Да, это запасной план.

Дата публикации 13 июня 2024 года.


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