«Съёмка поощрялась» — гостеприимство русских моряков на Кубе удивило CNN

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Корреспонденту CNN Патрику Оппманну удалось побывать на борту фрегата «Адмирал Горшков», который находится в Гаване. Журналист отметил, что хотя доступ в определённые части корабля для гостей был ограничен, но любой желающий мог попасть на палубу и без проблем снимать всё на мобильный телефон.

Под палящим солнцем несколько сотен кубинцев ждут, чтобы осмотреть российский военный корабль. Российские дипломаты сообщили мне, что публике будет разрешено посетить один из самых современных военных кораблей флота президента Владимира Путина «Адмирал Горшков», способного запускать гиперзвуковые ракеты, которые движутся со скоростью более 6000 миль в час.

Это первый из трёх дней, когда корабль будет принимать посетителей. Редкая возможность для местных жителей увидеть вблизи фрегат, принадлежавший товарищам Кубы времён холодной войны.

ПАТРИК ОППМАНН, корреспондент CNN: Мы встаем в очередь, чтобы узнать, сможем ли мы попасть на борт.

После почти трёхчасового ожидания, проверки полицейскими моего удостоверения личности кубинского резидента по базе данных и прохождения через металлоискатели, нам разрешили подняться на борт «Горшкова». Рядом с нами находится атомная подводная лодка «Казань», первая в своем роде субмарина, пришедшая в этот порт.

По словам российских и кубинских чиновников, визит четырёх российских судов — крупнейшего российского конвоя на Кубу за последние годы — не представляет угрозы для США. Но США внимательно следят за кораблями и их передвижениями.

Плакат на английском языке, размещённый у трапа в бухте, сообщает, что «основное назначение корабля — боевые операции против надводных судов и подводных лодок противника». Впрочем, ни один из кораблей сейчас не несёт ядерного оружия, заявило министерство вооружённых сил Кубы.

«Привет!» — говорю я на элементарном русском языке морякам на борту «Горшкова». Нас пускают только на главную палубу, и русские моряки следят за каждым нашим шагом. Палубу выше нас, где виднеется высокотехнологичное оборудование связи, караулит солдат, вооружённый автоматом.

ПАТРИК ОППМАНН: (обращается к российскому моряку.) Хорошо на Кубе?

РОССИЙСКИЙ МОРЯК: Хорошо. Очень хорошо.

Эти моряки могли бы участвовать в войне на Украине. И, похоже, они наслаждаются тишиной и спокойствием Карибского моря.

Моряки показывают мне системы противоракетной обороны, и пушку, которая, по их словам, может стрелять на расстояние 23 км, то есть почти на 15 миль.

После очень короткой экскурсии нам говорят, что пора сходит на берег. Мы прощаемся с нашими российскими хозяевами. Когда мы покидаем это место, моряки пересчитывают нас, чтобы убедиться, что никто не останется и не узнает секреты российской военного корабля, находящегося всего в 90 милях от побережья США.

ЭРИН БЁРНЕТТ, ведущая CNN: И довольно невероятно, Патрик, что вы смогли подняться на борт, что они позволяли людям на Кубе подниматься на этот эсминец, который считает лучшим в своём роде. Я имею в виду, случалось ли что-нибудь подобное раньше?

ПАТРИК ОППМАНН: Нет, за мои 12 лет жизни здесь мы никогда не видели такого большого конвоя. Кубинцы говорят, что не припомнят, чтобы сюда приходила атомная подводная лодка — даже в разгар холодной войны, на пике российского присутствия здесь.

И в течение трёх дней сотни кубинцев, на самом деле любой желающий мог подождать, подняться (на борт «Адмирала Горшкова». — ИноТВ) и затем продолжить снимать. Более того, съёмка на телефоны поощрялась.

Всё это посылает очень мощный, но не очень тонкий сигнал о намерениях Владимира Путина как Кубе, так и, конечно, самому главному адресату — Западу, Соединённым Штатам, администрации Байдена. Его смысл: если Запад может размещать летальное оружие на пороге Владимира Путина, то он может ответить им тем же.

Материал предоставлен CNN International.

Дата публикации 15 июня 2024 года.