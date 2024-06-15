Экс-дипломат США – Байден и компания всё стремительнее толкают Америку к прямой войне с Россией

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

США превращают опосредованный конфликт на Украине в непосредственную борьбу НАТО с Россией, считает бывший американский дипломат Чез Фриман. В интервью Dialogue Works он подчеркнул, что Путин пытается снизить напряжённость, а США движутся к прямому конфликту с Москвой, нарушая красные линии и подталкивая её к использованию ядерного оружия.

ЧЕЗ ФРИМАН, бывший американский дипломат: США постепенно превращают происходящее из опосредованной войны в непосредственную борьбу между США… между НАТО и Россией.

Выступая, вроде бы, на конференции в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что до того уровня, на котором применение ядерного оружия было бы приемлемым или желаемым ответом, ситуация ещё не дошла, но развивается она именно в таком направлении, и отметил, что применению ядерного оружия РФ сейчас предпочтёт проводить политику вооружения врагов Америки для действий против США.

И неясно, идёт ли речь только о государственных субъектах, или же имелись в виду также враги из числа субъектов негосударственных. Но понятно, что США, имея порядка 800 баз и объектов за рубежом, чрезвычайно уязвимы перед атаками на местах со стороны тех, кто противостоят политике Вашингтона.

Так что Путин идёт на снятие напряжённости, но делает это осторожно, не нарушая опосредованный характер данного конфликта. Однако Байден и его администрация, похоже, всё больше и больше продвигаются по пути прямого военного столкновения. На протяжении всего этого конфликта наблюдается такая тенденция: мы планомерно отказываемся соблюдать красные линии, побуждающие воздерживаться от определённых действий, и переходим к этим самым действиям, будто совсем не опасаемся каких-либо рисков.

И теперь в США и Европе звучат призывы — в США многочисленные, в Европе немногочисленные – к прямым действиям против России. Думаю, люди забыли о ядерной составляющей этой ситуации и характере военной машины России, которая, действуя на Украине, многое для себя усвоила и благодаря приобретённому там опыту стала, возможно, лучшей армией Европы. Но в конечном итоге РФ опирается на свои средства ядерного сдерживания, по объёму которых она первая в мире, а мы подталкиваем её к их использованию.

Дата публикации 13 июня 2024 года.