 

Обладатель премии “Золотой граммофон” рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой

13.06.2024, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В интервью она отметила, что даже не общаясь с Пугачевой в настоящее время, продолжает испытывать к ней глубокую приязнь. В нулевых годах Алла Пугачева явно проявляла симпатию к Наталии Власовой, приглашая ее на свои мероприятия, включая “Рождественские встречи” и другие проекты.

Власова отметила, что Пугачева сыграла важную роль в ее профессиональном росте, за что она до сих пор благодарна. Интересно, что еще в детстве Наталие приснился любопытный и в чем-то вещий сон. В нем обладатель премии “Золотой граммофон” живет у Аллы Пугачевой, моет голову в ванной Примадонны, наматывает полотенце на волосы и идет по коридору. Этот сон оказался пророческим, так как спустя семь лет она действительно оказалась у нее дома на съемках “Рождественских встреч”.

Эти воспоминания подчеркивают глубокое уважение и признательность Наталии Власовой к Алле Пугачевой. Ее слова свидетельствуют о том, что Пугачева продолжает оставаться важным и вдохновляющим фигурой в мире российской эстрады.

Ранее в беседе с корреспондентами певица Татьяна Буланова назвала имя преемника Пугачевой. По ее мнению, место Примадонны занял Филипп Киркоров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Hill – Трамп «эпично» разнёс помощь Киеву в американском конгрессе

14.06 / США отправили на Кубу подлодку в ответ на визит российских судов

14.06 / Путин вновь выдвинул ультиматум Украине и НАТО

14.06 / Может не продержаться и 10 месяцев, не говоря уже о 10 годах — Politico о соглашении Байдена и Зеленского

14.06 / 43 процента украинцев считают, что уровень демократии на Украине при Зеленском упал

14.06 / Участием в украинской войне США нарушают свою же конституцию

14.06 / Если Берлин и дальше будет вмешиваться в украинский конфликт, то в Восточной Германии действительно задумаются об отделении от ФРГ

13.06 / Возвращение Трампа в Белый дом поставит под угрозу значение НАТО и доверие внутри альянса

13.06 / «Пусть Путин всю её заберёт!» — американский журналист разлюбил Украину, угодив в расстрельный список Киева

13.06 / Для защиты Америки от террористов надо отправить Байдена на пенсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика